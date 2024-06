Adviesbureau Capgemini meet meer miljonairs dan ooit

Er zijn meer miljonairs dan ooit in de wereld, volgens onderzoek van adviesbureau Capgemini. Het aantal mensen met een vermogen van minstens één miljoen dollar is vorig jaar met 5,1 procent gestegen tot 22,8 miljoen, dat is het hoogste aantal sinds de eerste meting van het adviesbureau in 1997.

Vooral in de Verenigde Staten is het aantal miljonairs toegenomen, daarna komt Japan en op de derde plek staat Duitsland. De toename is volgens het Franse adviesbureau vooral te danken aan de “robuuste economie”, een dalend inflatiecijfer en sterke stijgingen op de aandelenmarkt.

Het totale vermogen van mensen met een miljoen dollar of meer, is vorig jaar ook toegenomen tot een recordwaarde van 86,8 biljoen dollar (79,6 biljoen euro).