Airbus verwacht megaorder uit China, Boeing buitenspel

De Europese vliegtuigbouwer Airbus verwacht een megaorder uit China, zeggen ingewijden tegen persbureau Bloomberg. Het zou gaan om een order van meer dan honderd zogeheten A330neo-toestellen van Airbus, die ongeveer 260 miljoen dollar per stuk kosten. De deal zou vlak na het staatsbezoek van de Chinese president Xi Jinping aan president Emmanuel Macron in Frankrijk rondkomen.

Dat China zich tot Airbus in plaats van het Amerikaanse Boeing wendt, komt door de importstop van China op toestellen van Boeing. Chinese toezichthouders doen onderzoek naar opnameapparatuur in de cockpits van de Boeing 737 MAX en de 787 Dreamliner, die overigens al wel is goedgekeurd in de Verenigde Staten en de Europese Unie.

De Chinese bestelling is meer dan welkom bij Airbus, omdat de A330neo nog niet echt in trek is. Op dit moment staan er orders uit voor 165 toestellen van het type dat in 2018 zijn debuut maakte. Dat China interesse heeft, komt naast de importstop op Boeing-toestellen ook doordat Chinese vliegtuigbouwers nog geen soortgelijke toestellen hebben.

Airbus wil de banden met China sowieso aanhalen, zo bouwde de vliegtuigbouwer laatst nog een fabriek in het land om sneller toestellen te kunnen leveren.