Alfen onderuit op negatief gestemd Damrak

Alfen ging dinsdag onderuit op het Damrak. Bij het slot van de Amsterdamse beurs hoorde de laadpalenmaker bij de grootste verliezers met een min van 6,6 procent. De Duitse investeringsbank Berenberg haalde Alfen van de kooplijst af en het koersdoel werd flink verlaagd. Analisten hebben bovendien gezegd dat de omzetvooruitzichten van het bedrijf onzeker blijven, na de trage start in januari, februari en maart.

De stemming op Beursplein 5 was verder negatief. De AEX-index eindigde de handelsdag 0,4 procent lager op 901,68 punten. De MidKap daalde 1,2 procent tot 919,02 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs verloren tot 1,1 procent.

De stijgers in de AEX waren niet aan een bepaalde sector toe te wijzen. Dataleverancier RELX won 1,8 procent. Voedings- en levensmiddelenconcern Unilever sloot met een plus van 1,4 procent. Informatieleverancier Wolters Kluwer noteerde 0,7 procent hoger.

Shell hoorde bij de verliezers in de hoofdgraadmeter. Het olie- en gasconcern kampt met de aanhoudende daling van de olieprijzen en noteerde een min van 2,3 procent. De olieprijzen gingen in mei omlaag door de blijvende zorgen over de vraag naar olie uit China, de grootste olie-importeur ter wereld.

Bij de kleinere beursfondsen won Vivoryon Therapeutics 5,2 procent. Het aandeel van de Duitse biotechnoloog maakte vorige week een flinke opmars na goed ontvangen kwartaalresultaten. In maart raakte Vivoryon nog bijna al zijn beurswaarde kwijt na het falen van zijn alzheimermedicijn. Het bedrijf richt zich nu op de behandeling van nierziektes.

PostNL was een opvallende daler bij de kleinere fondsen. Het aandeel noteerde bij de slotbel 5 procent lager.

Het verbond van olielanden OPEC+ heeft zondag zijn productiebeperkingen verlengd tot aan het einde van 2025. Door dagelijks minder olie op te pompen dan mogelijk, hopen de landen de prijzen op een hoog niveau te houden. Een vat Amerikaanse olie werd 1,7 procent goedkoper op 72,96 dollar. Brentolie kostte 1,6 procent minder op 77,14 dollar per vat. De olieprijzen zakten daarmee tot het laagste niveau in vier maanden.

De euro was 1,0879 dollar waard, tegen 1,0886 dollar een dag eerder.