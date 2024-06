Alfen zakt op afwachtend Damrak na adviesverlaging

Alfen behoorde dinsdag tot de verliezers op de Amsterdamse beurs. De laadpalenmaker werd door de Duitse investeringsbank Berenberg van de kooplijst gehaald. Ook het koersdoel werd flink verlaagd. Volgens de analisten blijven de omzetvooruitzichten van het bedrijf onzeker, na de trage start in de eerste drie maanden van het jaar. Het aandeel werd ruim 3 procent lager gezet.

Beleggers wachten verder vooral op het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB), dat donderdag op het programma staat. Algemeen wordt verwacht dat de centrale bank het rentetarief in de eurozone gaat verlagen met een kwart procentpunt.

De AEX-index noteerde in de ochtendhandel 0,4 procent lager op 901,21 punten. De hoofdindex begon maandag voortvarend aan de nieuwe beursmaand, maar eindigde uiteindelijk slechts 0,2 procent hoger. De MidKap daalde 0,3 procent tot 927,75 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs verloren tot 0,5 procent.

Levensmiddelenconcern Unilever was de sterkste stijger in de AEX, met een winst van 0,8 procent. Olie- en gasconcern Shell kampte met de aanhoudende daling van de olieprijzen en was met een min van 1,9 procent de grootste daler. Een vat Amerikaanse olie werd 1,3 procent goedkoper op 73,24 dollar. Brentolie kostte 1,1 procent minder op 77,54 dollar per vat. De olieprijzen staan daarmee op het laagste niveau in vier maanden.

In de MidKap daalde Aalberts 0,5 procent. Berenberg verlaagde het koersdoel voor de industrieel toeleverancier, maar handhaafde het koopadvies. NX Filtration steeg dik 5 procent. Het waterzuiveringsbedrijf uit Enschede werkt samen met het Tsjechische Bucher Denwel aan een oplossing voor het filteren van bier.

In Kopenhagen won A.P. Møller-Maersk 1 procent. De grote Deense containerrederij heeft voor de tweede keer in korte tijd zijn winstverwachting voor het hele jaar verhoogd. Het bedrijf schroefde zijn vrachttarieven op als gevolg van de aanhoudende onrust in de Rode Zee door de aanvallen van Houthi-rebellen uit Jemen op de scheepvaart. Daardoor blijft er fors meer winst over.

Airbus klom 0,1 procent in Parijs. Volgens persbureau Bloomberg verwacht de Europese vliegtuigbouwer een megaorder uit China. Het zou gaan om een order van meer dan honderd zogeheten A330neo-toestellen van Airbus, die ongeveer 260 miljoen dollar per stuk kosten.

De euro was 1,0894 dollar waard, tegen 1,0886 dollar een dag eerder.