Boeing stijgt op Wall Street na potentiële deal Turkish Airlines

Boeing hoorde dinsdag bij de stijgers op Wall Street, nadat bekend was geworden dat de vliegtuigfabrikant in gesprek is met Turkish Airlines. De luchtvaartmaatschappij bespreekt de aanschaf van ongeveer 250 toestellen van de typen 737 MAX en 787 Dreamliner. Het aandeel Boeing klom 2,2 procent.

De gesprekken bevinden zich volgens bestuursvoorzitter Ahmet Bolat van Turkish Airlines in de aanbestedingsfase en er is geen tijdlijn voor een definitief akkoord. Turkish Airlines wil fors investeren in haar vloot. In december sloot de luchtvaartmaatschappij nog een grote deal met de Europese vliegtuigmaker Airbus.

De algehele stemming op de aandelenbeurzen in New York was dinsdag gematigd positief. De Dow-Jones eindigde 0,4 procent hoger op 38.711,29 punten. De brede S&P steeg 0,2 procent tot 5291,34 punten en de technologiebeurs Nasdaq sloot 0,2 procent hoger op 16.857,05 punten.

Entertainment- en mediaconcern Walt Disney steeg 0,5 procent. Disney heeft een schikking getroffen in meerdere rechtszaken over motion capture-technologie in films. Dat is de techniek die wordt gebruikt om menselijke bewegingen te kopiëren naar realistische animaties. Disney zou de techniek van een ander bedrijf gebruikt hebben in onder meer Avengers: Age of Ultron, Deadpool en Guardians of the Galaxy.

United Airlines zakte 0,7 procent. De grote Amerikaanse luchtvaartmaatschappij gaat dit jaar minder nieuwe werknemers aannemen dan verwacht door vertragingen bij de vliegtuigleveringen van Boeing. United is een belangrijke klant van Boeing en is hard geraakt door de veiligheidscrisis bij de vliegtuigbouwer. United gaat naar verwachting zo’n 10.000 nieuwe werknemers aannemen in plaats van de geplande 13.000 tot 15.000 nieuwe arbeidskrachten.

Cisco steeg 1,7 procent. ThousandEyes, de internetmonitoring-tak van de fabrikant van netwerkapparatuur, heeft dinsdag een nieuwe reeks AI-aangedreven toepassingen onthuld. Met de nieuwe mogelijkheden kan de oorzaak van internetstoringen sneller worden gevonden en ook kunnen die sneller worden voorspeld.

Bath & Body Works eindigde met een min van 12,8 procent. De verkoper van verzorgingsproducten heeft de verwachting voor de kwartaalwinst naar beneden bijgesteld.

Ook Intel behoorde tot de dalers, met een min van 0,9 procent. De chipfabrikant heeft een nieuwe chip onthuld voor kunstmatige intelligentie (AI), waarmee het de concurrentie aan wil gaan met branchegenoten als Nvidia en Advanced Micro Devices (AMD). Het aandeel Nvidia steeg 1,3 procent, AMD zakte 2,2 procent.