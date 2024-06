Chinees bagagescanbedrijf sleept Europese Commissie voor rechter

Het Chinese bagagescanbedrijf Nuctech sleept de Europese Commissie voor de rechter, om de invallen bij Nederlandse en Poolse vestigingen van het bedrijf die eerder dit jaar plaatsvonden. De Europese Commissie gaf opdracht voor de invallen omdat het vermoeden bestond dat Nuctech illegale staatssteun van China zou krijgen, maar het bagagescanbedrijf weerspreekt de aantijgingen nu en noemt de invallen onterecht.

De Europese Commissie heeft nog niet gereageerd op de aanklacht van Nuctech. Het bedrijf eist dat het onderzoek naar staatssteun gestopt wordt, omdat het “potentieel schade kan opleveren aan Nuctech”. Het Gerechtshof van het Hof van Justitie van de Europese Unie moet zich over de zaak gaan buigen, maar het kan jaren duren totdat er een uitspraak komt.

Nuctech levert onder andere scanapparatuur aan de haven van Rotterdam en Schiphol. Apparatuur van het Chinese bedrijf is sinds 2014 al verboden in de Verenigde Staten om veiligheidszorgen, maar in Europa is het juist veel te vinden. Persbureau AP concludeerde na onderzoek in 2022 dat 26 van de 27 EU-lidstaten apparatuur van Nuctech hebben.

Er lopen vier officiële onderzoeken van de Europese Commissie naar Nuctech. Daaruit moet blijken of het bedrijf een oneerlijk concurrentievoordeel heeft ten opzichte van westerse partijen, mogelijk met behulp van Chinese staatssteun.

Het Financieele Dagblad meldde vorige week nog dat de douane het bedrijf als mogelijke leverancier heeft geselecteerd in een nieuwe aanbesteding voor voertuigscanners. Omdat er nog geen bewijs tegen Nuctech is waaruit blijkt dat de nationale veiligheid in het geding is, is het bedrijf niet zomaar uit te sluiten van aanbestedingsprocedures. Dat moet blijken uit de resultaten van de onderzoeken die nu nog lopen.