Duitsland steekt opbrengst verkoop Telekom-aandelen in spoor

De Duitse overheid steekt de opbrengst van de verkoop van een groot pakket aandelen Deutsche Telekom in het spoor. Op maandag maakte de staatsinvesteringsbank KfW bekend 110 miljoen aandelen Deutsche Telekom te verkopen, waarmee ongeveer 2,5 miljard euro wordt opgehaald.

Het ministerie van Financiën in Berlijn kondigde vervolgens aan dat dit geld naar financiële versterking van staatsspoorbedrijf Deutsche Bahn en modernisering van het verouderde spoor in Duitsland gaat. Door verouderde infrastructuur en reparaties van mankementen aan het spoor hebben Duitse treinen te maken met flinke vertragingen en ook uitval van ritten.

Eind april kondigde Deutsche Bahn nog aan dat het dit jaar 2000 kilometer aan spoor wil vernieuwen. Het Duitse spoornetwerk is in totaal circa 34.000 kilometer lang en een belangrijk knooppunt voor treinverkeer in Europa.

De Duitse staat en KfW blijven na de verkoop wel de grootste aandeelhouders van Deutsche Telekom, met een gezamenlijk belang van bijna 28 procent in het grote telecombedrijf.