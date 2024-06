Extra maaltijdbezorgers paraat tijdens EK-wedstrijden van Oranje

Op de dagen dat het Nederlands elftal in actie komt op het EK voetbal, zet Thuisbezorgd.nl extra maaltijdbezorgers in. Vooral op dinsdag 25 juni, als Oranje om 18.00 uur speelt tegen Oostenrijk, wordt drukte verwacht, zo laat een woordvoerster van moederbedrijf Just Eat Takeaway desgevraagd weten.

Volgens de maaltijdbezorger worden er tijdens voetbalwedstrijden vooral veel snacks besteld. Zo eten supporters het liefst een frikandel, gevolgd door pizza margherita, kapsalon döner, frikandel speciaal en pizza salami, constateert het bedrijf op basis van eerdere ervaringen. Over het verwachte aantal bestellingen doet de woordvoerster geen mededelingen.

Het EK voetbal is in Duitsland en begint op vrijdag 14 juni. Het Nederlands elftal moet op zondag 16 juni voor het eerst spelen tegen Polen in Hamburg. Deze wedstrijd begint om 15.00 uur.