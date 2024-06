Intel stijgt op Wall Street na onthulling nieuwe AI-chip

Intel behoorde dinsdag tot de stijgers op de aandelenbeurzen in New York. De chipfabrikant onthulde een nieuwe chip voor kunstmatige intelligentie (AI), waarmee het de concurrentie aan wil gaan met branchegenoten als Nvidia en Advanced Micro Devices (AMD). Intel was decennia marktleider op het gebied van chips, maar is de laatste jaren ingehaald door zijn concurrenten, met name Nvidia, die zich richten op AI-chips.

Intel steeg 0,8 procent. Nvidia en AMD, die maandag al nieuwe AI-chips onthulden, daalden 0,2 procent en 0,9 procent. De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,4 procent lager op 38.429 punten. De brede S&P 500-index zakte 0,2 procent tot 5270 punten en techgraadmeter Nasdaq daalde 0,2 procent tot 16.785 punten.

De olieconcerns ExxonMobil en Chevron kampten met de aanhoudende daling van de olieprijzen en verloren 2,4 procent en 1,9 procent. Een vat Amerikaanse olie werd 1,5 procent goedkoper op 73,08 dollar. Brentolie kostte 1,4 procent minder op 77,24 dollar per vat. De olieprijzen zakten daarmee tot het laagste niveau in vier maanden.

Tesla daalde 0,5 procent. De autofabrikant heeft vorige maand bijna 20 procent minder in China geproduceerde auto’s verkocht dan een maand eerder. Het grootste pensioenfonds van Noorwegen verklaarde daarnaast tijdens de aandeelhoudersvergadering van Tesla te gaan stemmen voor het voorstel om Tesla te dwingen om te onderhandelen met vakbonden over betere lonen. Ook is het fonds tegen de beloning van 56 miljard dollar die Musk aan zichzelf wil uitkeren.

Microsoft zakte 0,6 procent. Volgens nieuwswebsite Business Insider gaat het techconcern vele honderden werknemers bij zijn cloudtak Azure ontslaan. Het zou om mogelijk 1500 banen gaan.

Boeing steeg 0,7 procent. De vliegtuigfabrikant is in gesprek met luchtvaartmaatschappij Turkish Airlines om 250 toestellen van de typen 737 MAX en 787 Dreamliner te leveren.

GameStop daalde flink, min 5,8 procent. De computerspellenverkoper werd maandag 21 procent meer waard. Die koerssprong volgde op een nieuw bericht op Reddit van financieel analist Keith Gill. Gill, beter bekend als ‘Roaring Kitty” onthulde daarin een positie van 116 miljoen dollar in GameStop te hebben. Gill was in 2021 een belangrijke aanjager van de zogeheten Reddit-rally, waarbij kleine beleggers op dat berichtennetwerk elkaar aanmoedigden in GameStop te stappen.

De euro was 1,0870 dollar waard, tegen 1,0886 dollar een dag eerder.