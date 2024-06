Massaontslag bij cloudtak van Microsoft

Microsoft ontslaat vele honderden werknemers bij zijn cloudtak Azure, zeggen ingewijden tegen de Amerikaanse nieuwswebsite Business Insider. Het zou om mogelijk 1500 banen gaan. Microsoft wil niet reageren op het nieuws.

Hoewel het gebruikelijk is voor het technologieconcern om rond deze tijd van het jaar in het personeelsbestand te snijden, lijken ontslagrondes steeds vaker voor te komen bij Microsoft. Zo sloot het bedrijf laatst nog een aantal gamestudio’s die onder het in 2021 overgenomen Zenimax Media vielen.

Eerder dit jaar lekte er een interne email van Microsoft uit, ook in handen van Business Insider, waarin staat dat het bedrijf van plan is om in totaal 10.000 werknemers te ontslaan.