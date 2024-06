Nederlanders betalen vaak te veel voor hun zorgverzekering

Meer dan de helft van de Nederlanders met een zorgverzekering betaalt te veel, stellen de Autoriteit Consument & Markt (ACM) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) na gezamenlijk onderzoek. Dat komt door het grote aanbod aan zorgverzekeringen die niet of nauwelijks van elkaar verschillen, waardoor mensen moeite hebben om de verschillen te begrijpen. Daardoor kiezen ze vaak een basisverzekering waarvoor ook een goedkoper alternatief bestaat.

Gemiddeld had vorig jaar 103 euro per verzekerde bespaard kunnen worden, volgens berekeningen van de ACM en de NZa. Ook blijkt uit het onderzoek van de twee toezichthouders dat verzekerden soms een duurdere basisverzekering hebben dan eigenlijk nodig is, omdat dat een voorwaarde van de verzekeraar was voor uitgebreidere aanvullende verzekeringen.