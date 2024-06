Nieuwe kentekenserie voor personenauto’s in gebruik genomen

De eerste auto met het nieuwe kenteken GBB-01-B rijdt vanaf dinsdag rond op de Nederlandse wegen. Dit is het eerste kenteken uit de nieuwe cijfer-lettercombinatie voor personenauto’s, heeft de RDW bekendgemaakt.

De nieuwe kentekenserie is de elfde cijfer-lettercombinatie voor personenauto’s. De eerste serie werd uitgegeven in 1951 en bestond uit twee letters en vier cijfers. Deze kentekenserie ging zestien jaar mee, pas in 1967 startte de volgende kentekencombinatie. De vorige kentekenserie ging vijf jaar mee, deze cijfer-lettercombinatie ging in augustus 2019 van start. Deze bestond uit één letter, gevolgd door drie cijfers en twee letters.

De nieuwe kentekenserie gaat naar verwachting ongeveer acht jaar mee. Een Volvo EX30 van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) kreeg dinsdagmiddag de eerste nieuwe kentekenplaten van de RDW.