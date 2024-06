Oostenrijk sluit Donau af voor scheepvaart om overstromingen

Voor de scheepvaart is het tijdelijk niet mogelijk om door de Donau in Oostenrijk te varen. Viadonau, het Oostenrijkse staatsbedrijf voor waterwegen, kondigde dinsdag aan de rivier af te sluiten. Aanleiding zijn de overstromingen als gevolg van hevige regenval in Oostenrijk en het zuiden van Duitsland.

De Donau strekt zich in Oostenrijk uit over een afstand van 350 kilometer. “Boven een bepaalde waterstand kan de veiligheid niet worden gegarandeerd”, legt een woordvoerder van het staatsbedrijf het besluit uit. Het is onduidelijk hoelang de maatregel van kracht blijft; dat hangt af van verdere regenval en het waterpeil in de zijrivieren van de Donau.

De Duitse scheepvaartautoriteiten meldden maandag dat ook het verkeer op de Rijn in het zuiden van Duitsland hinder ondervindt van het hoge waterpeil. Door het hoge water hebben vrachtschepen onvoldoende ruimte boven zich om onder bruggen door te varen. De Rijn is de belangrijkste Europese waterweg voor goederenvervoer, waaronder van steenkool, olie, ijzererts en landbouwproducten.