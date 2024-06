Tesla verkoopt minder in China geproduceerde auto’s

Tesla heeft vorige maand minder in China geproduceerde auto’s verkocht dan een maand eerder. Waar het bedrijf in april nog ruim 89.000 auto’s verkocht, waren dat er ruim 72.000 in mei. Dat is een daling van bijna 20 procent volgens cijfers van de Chinese instantie die de autoverkopen in het land bijhoudt.

De daling is de zoveelste tegenslag voor Tesla, want het Amerikaanse autobedrijf van Elon Musk heeft het al langer moeilijk. Zo riep Tesla vorige week nog 125.000 voertuigen in de Verenigde Staten terug en heeft de fabrikant het doel om jaarlijks 20 miljoen elektrische auto’s te produceren opgegeven. De concurrentie van Chinese elektrische autobouwers neemt ook toe. Zo was BYD in het laatste kwartaal van 2023 zelfs marktleider.

Ook intern neemt de druk bij Tesla toe. Zo heeft het grootste pensioenfonds van Noorwegen aangekondigd dat het tijdens de aandeelhoudersvergadering van Tesla, die volgende week plaatsvindt, gaat stemmen voor het voorstel om Tesla te dwingen om te onderhandelen met vakbonden over betere lonen. Zweedse werknemers van Tesla staken al sinds vorig jaar oktober, waardoor de productie in Scandinavië verstoord wordt. Ook is het fonds tegen de beloning van 56 miljard dollar die Musk aan zichzelf wil uitkeren.