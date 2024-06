Vraag naar eenheidsoctrooi neemt toe in Nederland

Het aantal aanvragen om een regulier patent in een zogeheten eenheidsoctrooi om te laten zetten neemt toe in Nederland. Dat is te zien in cijfers van het Europees Octrooibureau (EPO). Van de ruim 2700 octrooien die vorig jaar goedgekeurd werden, willen Nederlandse uitvinders dat ruim een kwart wordt omgezet naar een eenheidsoctrooi.

Met het eenheidsoctrooi, dat in de week van de Europese verkiezingen zijn eerste verjaardag viert, hoeft er nog maar één aanvraag gedaan te worden om het te laten gelden in meerdere landen. Wel is het zo dat landen dan lid moeten zijn van het Europees Octrooiverdrag, binnen de Europese Unie geldt dat voor de meeste landen. Voorheen moest een patent eerst in elke lidstaat afzonderlijk gevalideerd worden.

In Nederland is vooral Philips bezig met eenheidsoctrooien. Het bedrijf heeft er 132 in bezit. Het zorgtechnologiebedrijf uit Eindhoven staat daarmee wereldwijd op de veertiende plaats. Aan kop staat de Amerikaanse farmaceut Johnson & Johnson met 502 eenheidsoctrooien.