Zuid-Korea trekt 24 miljard uit voor ontwikkelingshulp Afrika

De Zuid-Koreaanse president Yoon Suk Yeol heeft miljarden dollars aan nieuwe hulp en investeringssteun voor Afrika aangekondigd. Het Aziatische land ontvangt deze week delegaties uit 48 Afrikaanse landen voor een grote top en wil zijn handelsbetrekkingen met het Afrikaanse continent versterken.

Yoon had al aangekondigd tijdens de top deals te willen sluiten op allerlei gebieden, van belangrijke mineralen tot infrastructuurprojecten. Bij de opening van het evenement beloofde de president dat de Zuid-Koreaanse regering de huidige ontwikkelingshulp aan Afrika zou verdubbelen tot 10 miljard dollar in 2030. Ook zou de regering 14 miljard dollar aan exportfinanciering verstrekken om Koreaanse bedrijven te helpen de handel en investeringen over het hele continent uit te breiden.