AEX koerst af op hoger begin, focus op ECB en banen VS

De AEX-index op het Damrak lijkt woensdag hoger te beginnen, na de kleine verliesbeurt een dag eerder. Beleggers trekken zich op aan de lichte koerswinsten op Wall Street, waar loonstrookverwerker ADP later op de dag met zijn banenrapport komt. Dat rapport over de banengroei in de private sector loopt vooruit op het officiële banenrapport van de Amerikaanse overheid, dat vrijdag verschijnt.

De situatie op de arbeidsmarkt in de Verenigde Staten speelt een belangrijke rol bij het rentebesluit van de Federal Reserve. Bij tekenen van een afzwakkende arbeidsmarkt zou de Amerikaanse centrale bank mogelijk eerder geneigd zijn de rente te verlagen.

Daarnaast wordt vooral uitgekeken naar het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB) op donderdag. Algemeen wordt verwacht dat de centrale bank de rente in de eurozone gaat verlagen met een kwart procentpunt. Het zal de eerste verlaging zijn sinds de ECB vanaf juli 2022 in een recordtempo de rente begon te verhogen tot het huidige recordniveau van 4 procent.

De Aziatische aandelenmarkten lieten een gemengd beeld zien. De Nikkei in Tokio zakte 0,9 procent. Een stijging van de Japanse yen ten opzichte van de dollar drukte op de koersen van de Japanse exportbedrijven. De Hang Seng-index in Hongkong klom 0,3 procent. De beurs in Shanghai daalde 0,6 procent, ondanks een sterkere dan verwachte groei van de Chinese dienstensector in mei.

Op het Damrak liet KPN weten te gaan samenwerken met pensioenfonds ABP op het gebied mobiele zendmasten. Ongeveer 3800 mobiele zendmasten en daklocaties van KPN, NOVEC en Open Tower Company worden daarbij ondergebracht in een nieuwe onderneming. KPN en ABP werken al samen bij de uitrol van glasvezel.

Prosus zal mogelijk profiteren van een positief analistenrapport. De kenners van de Spaanse bank Santander gaven de techinvesteerder een koopadvies.

Air France-KLM houdt zijn aandeelhoudersvergadering. Net als bij veel andere grote bedrijven, zullen milieuactivisten ook bij de vergadering van de luchtvaartcombinatie hun opwachting maken. Milieudefensie meldde voorafgaand aan de vergadering dat KLM volgens onderzoek van Breda University of Applied Sciences zijn klimaatdoelen niet zal halen.

De euro was 1,0876 dollar waard, tegen 1,0879 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,2 procent goedkoper op 73,13 dollar. Brentolie kostte 0,1 procent minder op 77,44 dollar per vat.