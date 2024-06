Alphabet haalt nieuwe financieel directeur bij farmaceut Eli Lilly

Google-moederbedrijf Alphabet heeft Anat Ashkenazi benoemd tot nieuwe financieel directeur. Zij komt over van farmaceut Eli Lilly waar zij ook die functie vervulde. Ashkenazi treedt per 31 juli in dienst bij Alphabet.

Ashkenazi werkte meer dan 23 jaar voor Eli Lilly. Zij volgt de 66-jarige Ruth Porat op die bij Alphabet is benoemd tot president en ‘chief investment officer’, ofwel hoofd investeringen. In juli vorig jaar werd al bekend dat Porat zou aftreden als financieel directeur, maar dat ze zou aanblijven in die functie totdat een opvolger was gevonden. Porat was sinds 2015 financieel topvrouw bij Alphabet.

Eli Lilly maakte eerder op de dag nog bekend dat de 51-jarige Ashkenazi “ontslag heeft ontslag genomen om haar loopbaan verder te vervolgen buiten de farmaceutische industrie”. Een “interne en externe zoektocht naar haar opvolger is aan de gang”, aldus de farmaceut.