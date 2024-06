Australische internetwaakhond ziet alsnog af van proces tegen X

De Australische internetwaakhond eSafety trekt een rechtszaak tegen het socialmediaplatform X van Elon Musk in. Australië wilde X dwingen om beelden van een steekpartij in een kerk in Sydney van het platform te verwijderen.

Het steekincident vond plaats in april van dit jaar. X had de beelden in afwachting van de rechtszaak in Australië geblokkeerd, maar eSafety wilde dat de video wereldwijd zou worden verwijderd. Elon Musk weigerde daaraan te voldoen. Als elk land berichten kan censureren voor alle landen, krijgt het de controle over het gehele internet, vond Musk.

De zaak werd beschouwd als een test om te zien in hoeverre Australië socialmediaplatforms kan dwingen te voldoen aan de eigen wetten. Dat eSafety nu alsnog afziet van een procedure, is “een overwinning voor de vrijheid van meningsuiting”, laat X in een reactie weten.