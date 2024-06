Bankbiljetten met portret koning Charles komen in roulatie

Nieuwe bankbiljetten met het portret van koning Charles komen woensdag in roulatie in het Verenigd Koninkrijk, bijna twee jaar nadat hij staatshoofd werd na de dood van koningin Elizabeth. De nieuwe biljetten hebben waardes van 5, 10, 20 en 50 pond en worden uitgegeven door de Bank of England.

Het ontwerp van de biljetten werd eind 2022 naar buiten gebracht, kort nadat al munten met de beeltenis van Charles in omloop waren gekomen. Behalve het portret van Charles is het ontwerp van de biljetten onveranderd gebleven. Op de andere kant van de 5, 10, 20 en 50 pondbiljetten staan afbeeldingen van respectievelijk voormalig premier Winston Churchill, romanschrijfster Jane Austen, kunstschilder William Turner en oorlogscodebreker en wiskundige Alan Turing.

De bestaande biljetten met koningin Elizabeth blijven gewoon in circulatie totdat ze vervangen moeten worden, omdat ze bijvoorbeeld beschadigd zijn geraakt. Volgens de Bank of England zullen de nieuwe biljetten met Charles geleidelijk in omloop worden gebracht en zullen ze daarom voorlopig nog vrij zeldzaam zijn in het alledaagse betalingsverkeer.