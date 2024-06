Bankmedewerker drie jaar geschorst om nepbeleggingen

Een voormalige bankmedewerker mag drie jaar niet in de bancaire sector werken omdat hij twee klanten bijna anderhalve ton afhandig maakte. Dat heeft de Tuchtcommissie Banken bepaald. De man haalde klanten over om grote bedragen naar zijn privérekening over te maken, met de belofte dat hij het geld zou investeren.

Het beroepsverbod van drie jaar is de zwaarste maatregel die de Tuchtcommissie Banken kan opleggen. De man werkte een half jaar op detacheringsbasis bij een bank en kwam zo in contact met klanten.

Hij bezocht een van hen thuis nadat zij om hulp had gevraagd bij het installeren van een app. Een week later kwam hij terug om 65.000 euro over te boeken naar zijn eigen rekening. De andere klant haalde hij over om bijna een ton te investeren in cryptovaluta. Zelf spreekt hij van een “inschattingsfoutje”, maar de tuchtrechter noemt zijn handelen “ernstig verwijtbaar en niet integer”.