Bedrijf achter Reebok koopt ook sportkledingmerk Champion

Het bedrijf dat bijna drie jaar geleden sportkledingmerk Reebok opkocht wordt ook de eigenaar van Champion. Authentic Brands Group koopt het ruim honderd jaar oude sportmerk van HanesBrands voor een bedrag dat kan oplopen tot 1,5 miljard dollar.

Champion begon in 1919 onder de naam Knickerbocker Knitting Mills met het maken van sportkleding, maar kreeg vooral in de jaren dertig van de twintigste eeuw bekendheid met ’s werelds eerste capuchontruien. Met die ‘hoodies’ verwierf het merk ook een plek in de garderobe van veel hiphopartiesten in de jaren tachtig. In de jaren negentig was Champion ook de vaste leverancier van alle tenues van de teams in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA.

Champion-eigenaar HanesBrands wilde ondanks die rijke geschiedenis af van het merk. De verkopen daalden de laatste kwartalen en het concern wil zich meer toeleggen op comfortabele thuiskleding. De opbrengst is daarnaast bedoeld om schulden af te betalen.

Authentic Brands is na de aankoop van Champion van plan om andere fabrikanten en winkeliers licenties te verkopen om kleding van het merk te mogen maken en op de markt te brengen. Het bedrijf is de laatste jaren gespecialiseerd in het overnemen van sportmerken waarvan de prestaties tegenvallen.

In 2021 kocht de in New York gevestigde merkmanager Reebok van Adidas. Die bekende Duitse fabrikant van sneakers en trainingspakken deed verwoede pogingen om Reebok hard te laten groeien, maar moest flink afboeken op het merk toen dat niet was gelukt.

Volgens president Nick Woodhouse van Authentic Brands is het na de overname gelukt om het merk Reebok weer op de kaart te zetten in de sportwereld. Dat succes moet dienen als “draaiboek om hetzelfde te bereiken met Champion”, zei hij in een toelichting op de deal.

De toekomstige eigenaar van Champion is ook bekend als eigenaar van de kledingmerken Volcom, Forever 21 en Ted Baker. Authentic Brands heeft ook de rechten op beeltenissen van de Amerikaanse iconen Elvis Presley, Muhammad Ali en Marilyn Monroe.