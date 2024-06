Chipbedrijven leiden AEX naar nieuwe recordstand

Bedrijven uit de chipsector zijn woensdag met ferme winsten geëindigd op de aandelenbeurs in Amsterdam. ASML maakte bekend dit jaar de nieuwste versie van zijn geavanceerdste chipmachine te leveren aan TSMC en ging aan kop in de AEX. De graadmeter van de 25 grootste fondsen op het Damrak bereikte de hoogste slotstand ooit.

ASML eindigde bijna 8 procent hoger. Het bedrijf zal zijn langverwachte high-NA EUV-lithografiemachine voor het einde van dit jaar aan chipfabrikanten TSMC en Intel leveren. Het gaat om een versie van de geavanceerdste machine, met een prijs van zo’n 350 miljoen euro per exemplaar, die nog kleinere patronen op halfgeleiders kan maken.

Het bedrijf uit Veldhoven had na de slotbel een beurswaarde van 376,6 miljard euro. Daarmee haalde ASML luxeconcern LVMH in als op een na waardevolste bedrijf op de Europese beurzen, berekende persbureau Bloomberg.

De AEX steeg 1,9 procent tot een recordslotstand van 918,67 punten. Daarbij deden ook andere techbedrijven uit de hoofdgraadmeter het goed, in navolging van de Nasdaq die in New York na twee uur handelen terreinwinst boekte. De MidKap steeg 0,6 procent tot 924,23 punten.

KPN eindigde 0,3 procent hoger, waarmee veel van de koerswinst van eerder op de dag verloren was gegaan. Het telecomconcern kondigde een nieuwe samenwerking met pensioenfonds ABP aan op het gebied van zendmasten. Ongeveer 3800 mobiele zendmasten en daklocaties van KPN, NOVEC en Open Tower Company (OTC) worden daarbij ondergebracht in een nieuwe onderneming. KPN betaalt 120 miljoen euro voor een belang van 51 procent in dat bedrijf.

Inditex won 3,7 procent, na de presentatie van de kwartaalcijfers van het kledingconcern. Het Spaanse moederbedrijf van kledingketens als Zara en Bershka verkocht meer, maar de omzet steeg minder hard dan in eerdere periodes.

De euro was 1,0868 dollar waard, tegen 1,0879 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,5 procent duurder op 73,61 dollar. Brentolie kostte ook 0,5 procent meer, op 77,93 dollar per vat.