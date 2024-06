EU-landen: Russische tegoeden gebruiken voor leningen Oekraïne

De eurolanden steunen de plannen om miljardenleningen voor Oekraïne af te sluiten met de rendementen op Russische tegoeden als onderpand. Die leningen moeten het land uit de chronische geldnood helpen waarin het door de oorlog met Rusland verkeert.

Het plan komt van de Verenigde Staten en de andere grote westerse economieën van de G7. Europese landen reageerden aanvankelijk niet enthousiast. Ze vrezen dat zij de geleende miljarden straks moeten terugbetalen als Oekraïne dat niet zou kunnen.

De EU besloot eerder de winsten op het vermogen van de Russische centrale bank dat Europa na de invasie in Oekraïne heeft bevroren, rechtstreeks over te maken aan Oekraïne. De regering in Kyiv zou ieder jaar zo’n 3 miljard euro tegemoet kunnen zien. Maar Oekraïne heeft er veel meer aan als dat geld als onderpand voor leningen wordt gebruikt, vinden de G7.

De ministers van Financiën van Nederland en de andere eurolanden hebben het plan woensdag besproken. Ze “toonden waardering voor de constructieve uitwisseling met G7-partners hierover en volledige steun om dit door te zetten”, zegt hun voorzitter Paschal Donohoe.