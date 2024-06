Importwaarde Chinese elektrische auto’s dertien keer over de kop

De importwaarde van Chinese elektrische auto’s in Nederland lag vorig jaar dertien keer hoger dan een jaar eerder, blijkt uit een analyse van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In totaal werd er voor 1,1 miljard euro aan elektrische auto’s uit China geïmporteerd, maar slechts een derde blijft ook daadwerkelijk in Nederland. De rest wordt veelal doorgevoerd naar het buitenland.

Desondanks neemt het aandeel Chinese elektrische auto’s dat op de Nederlandse wegen te vinden is wel toe. Vorig jaar kwam 5,3 procent van de geïmporteerde hybride en elektrische auto’s voor de Nederlandse markt uit China, een jaar eerder was dat nog 1,4 procent. De toename van het aandeel heeft mede te maken met het feit dat Chinese elektrische auto’s veelal goedkoper zijn dan de auto’s van westerse concurrenten.

De Europese Commissie wilde daarom op 5 juni importheffingen op Chinese elektrische auto’s aankondigen om de eigen markt te beschermen, maar dat besluit is uitgesteld tot na de Europese verkiezingen die deze week plaatsvinden.

De voorgenomen importheffingen komen na een onderzoek van de Europese Commissie, dat vorig jaar oktober aangekondigd werd. De verwachting is dat het onderzoek nog maanden gaat duren, maar negen maanden na de start kunnen er wel voorlopige importheffingen ingevoerd worden.