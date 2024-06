Italiaanse toezichthouder beboet Meta voor privacyschendingen

De Italiaanse toezichthouder heeft het socialemediabedrijf Meta Platforms een boete van 3,5 miljoen euro opgelegd voor datalekken en tekortkomingen in het beheer van Instagram- en Facebookaccounts.

Volgens de Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) is het moederbedrijf van Facebook er niet in geslaagd om gebruikers die zich via het web registreerden onmiddellijk te informeren over het gebruik van hun persoonlijke gegevens voor commerciële doeleinden, staat in een verklaring.

Ook bekritiseerde de toezichthouder de manier waarop Meta geschorste Facebook- en Instagramaccounts beheerde. Daarbij was niet duidelijk op basis waarvan werd besloten om accounts te schorsen en of dit het resultaat was van een geautomatiseerde of menselijke beoordeling. Ook gaf Meta Facebook- en Instagramgebruikers geen informatie over de mogelijkheid om de schorsing aan te vechten.

Meta heeft nog niet gereageerd op de kwestie.