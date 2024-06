Japan wil exportwaarde anime en games verviervoudigen tegen 2033

Japan wil meer inkomsten halen uit de verspreiding van videogames en animatiefilms en -series in de kenmerkende Japanse anime- en mangastijl in het buitenland. In tien jaar tijd moet de exportwaarde daarvan verviervoudigen tot 20 biljoen yen, omgerekend ongeveer 118 miljard euro. Daarvoor heeft de Japanse overheid een plan gepresenteerd.

Japan ziet zijn creatieve industrie, waar cartoonseries als Dragon Ball en gamefranchises als Super Mario en Final Fantasy zijn ontstaan, als drijvende kracht achter economische groei. In 2022 bedroeg de exportwaarde van creatieve sectoren in Japan 4,7 biljoen yen, komt naar voren uit gegevens van de Japanse overheid. Die waarde komt in de buurt bij de opbrengsten die Japan haalde uit de uitvoer van microchips.

De plannen vallen onder de strategie ‘Cool Japan’. Daarmee wil Japan de interesse voor het land en zijn cultuur in het buitenland promoten.

“In de afgelopen jaren heeft content als anime en manga een uiterst belangrijke rol gespeeld bij het aantrekken van een steeds groter jong publiek in het buitenland, en fungeert het als hun ’toegangspoort’ naar Japan”, meldt de overheid nu in haar nieuwe strategie. Daarin staan ook plannen om websites aan te pakken die op illegale wijze anime en manga verspreiden. “Het versterken van maatregelen tegen piraterijwebsites is essentieel voor het uitbreiden van de wereldmarkt”, zegt de overheid daarover.