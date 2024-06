Koerssprong HP Enterprise op Wall Street na resultaten

Hewlett Packard Enterprise (HPE) behoorde woensdag tot de grote winnaars op de aandelenbeurzen in New York. Het Amerikaanse IT-bedrijf presteerde afgelopen kwartaal beter dan analisten en beleggers hadden verwacht. Volgens topman Antonio Neri profiteerde het concern van de sterke vraag naar servers voor kunstmatige intelligentie (AI) en de verbeterde beschikbaarheid van AI-chips van Nvidia, die nodig zijn voor deze servers. Het aandeel werd daarop bijna 16 procent hoger gezet.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,2 procent hoger op 38.799 punten. De brede S&P 500-index won 0,4 procent tot 5313 punten en techgraadmeter Nasdaq steeg 0,7 procent tot 16.969 punten.

Beleggers verwerkten daarnaast nieuwe gegevens over de Amerikaanse arbeidsmarkt. Zo meldde loonstrookverwerker ADP dat het aantal banen in de private sector in mei met 152.000 is toegenomen. Dat was minder dan verwacht. Het banencijfer van ADP loopt vooruit op het officiële banenrapport van de Amerikaanse overheid, dat vrijdag op het programma staat. In dat rapport worden ook de banen in de publieke sector meegenomen.

De situatie op de arbeidsmarkt in de Verenigde Staten speelt een belangrijke rol bij het rentebesluit van de Federal Reserve. Bij tekenen van een afzwakkende arbeidsmarkt zou de Amerikaanse centrale bank mogelijk eerder geneigd zijn de rente te verlagen.

NXP steeg ruim 1 procent. De Eindhovense chipfabrikant gaat samen met het Taiwanese bedrijf Vanguard voor 7,8 miljard dollar een chipfabriek in Singapore bouwen. Vanguard, deels eigendom van de Taiwanese chipproducent TSMC, wordt voor 60 procent eigenaar van de fabriek. Het Taiwanese bedrijf investeert in eerste instantie 2,4 miljard dollar in de joint venture, NXP 1,6 miljard dollar.

Nike noteerde 0,1 procent in de plus. Het Amerikaanse sportmerk heeft volgens persbureau Bloomberg op het Europese hoofdkantoor in Hilversum banen geschrapt, als onderdeel van een meerjarig kostenbesparingsplan.

CrowdStrike steeg zo’n 9 procent. Het cybersecuritybedrijf boekte afgelopen kwartaal meer winst dan verwacht en gaf ook positieve vooruitzichten af voor het huidige kwartaal.

De euro was 1,0887 dollar waard, tegen 1,0879 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,5 procent duurder op 73,57 dollar. Brentolie kostte ook 0,5 procent meer, op 77,97 dollar per vat.