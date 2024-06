KPN stijgt op Damrak na verdere samenwerking met ABP

KPN ging woensdag omhoog op de Amsterdamse beurs. Het telecomconcern gaat samenwerken met pensioenfonds ABP op het gebied van mobiele zendmasten. Ongeveer 3800 mobiele zendmasten en daklocaties van KPN, NOVEC en Open Tower Company (OTC) worden daarbij ondergebracht in een nieuwe onderneming. KPN en ABP werken al samen bij de uitrol van glasvezel.

KPN betaalt zo’n 120 miljoen euro aan de aandeelhouders van NOVEC en OTC en krijgt een belang van 51 procent in de nieuwe onderneming. ABP krijgt 49 procent. De deal heeft volgens KPN geen gevolgen voor de werkgelegenheid. Het aandeel KPN steeg dik 2 procent.

De AEX-index noteerde in de ochtendhandel 0,6 procent hoger op 906,63 punten. De hoofdindex verloor een dag eerder 0,4 procent. De MidKap klom 0,4 procent tot 922,50 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs wonnen tot 0,6 procent.

Naast KPN stonden betaalbedrijf Adyen, voedings- en gezondheidsbedrijf dsm-firmenich en chipmachinemaker ASML in de kopgroep van de AEX, met winsten tot 2 procent. Prosus won 0,6 procent. De techinvesteerder kreeg een koopadvies van de Spaanse bank Santander. Staalconcern ArcelorMittal was de grootste daler, met een min van ruim 1 procent.

In de MidKap veerde Alfen 1,8 procent op. De laadpalenmaker verloor een dag eerder nog 6,6 procent, na een adviesverlaging door de Duitse investeringsbank Berenberg.

Air France-KLM (min 0,2 procent) houdt zijn aandeelhoudersvergadering. Net als bij veel andere grote bedrijven, zullen milieuactivisten ook bij de vergadering van de luchtvaartcombinatie hun opwachting maken. Milieudefensie meldde voorafgaand aan de vergadering dat KLM volgens onderzoek van Breda University of Applied Sciences zijn klimaatdoelen niet zal halen.

In Madrid steeg Inditex 5 procent. Het Spaanse moederbedrijf van kledingketens als Zara en Bershka zag de verkopen in het eerste kwartaal minder sterk stijgen dan een jaar eerder. Ook de winstgroei nam af. In de eerste vijf weken van het huidige kwartaal groeide de omzet volgens Inditex wel harder dan verwacht.

De euro was 1,0873 dollar waard, tegen 1,0879 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,1 procent goedkoper op 73,17 dollar. Brentolie kostte ook 0,1 procent minder, op 77,47 dollar per vat.