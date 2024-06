Miljardenclaim tegen Google in VK om advertenties mag doorgaan

Een grote claimzaak tegen Google in het Verenigd Koninkrijk mag doorgaan, heeft een gespecialiseerd rechtelijk orgaan in Londen besloten. Duizenden bedrijven hadden het techconcern aangeklaagd omdat het zijn dominante positie op het gebied van onlinereclame zou misbruiken. Ze eisen een schadevergoeding van 13,6 miljard pond (bijna 16 miljard euro).

De zaak draait om de advertentietechnologie van Google. Dat systeem bepaalt welke onlinereclames mensen zien en hoeveel die kosten. Volgens de groep, Ad Tech Collective Action LLP, heeft Google zijn marktpositie misbruikt door zijn eigen producten en diensten te promoten ten koste van die van concurrenten.

De groep diende de schadeclaim in bij het Competition Appeal Tribunal, dat onder meer is gespecialiseerd in klachten over concurrentie. Rechters en experts op het gebied van mededinging oordelen daar samen over zaken.

Het is nog niet bekend wanneer de rechtszaak dient. Google was tegen het doorgaan van die collectieve actie. Het techconcern noemde de zaak eerder “speculatief en opportunistisch” en zei zich er “krachtig tegen te verzetten”.