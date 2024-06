Moederbedrijf Zara ziet verkopen minder sterk groeien

Het Spaanse kledingconcern Inditex, bekend van ketens als Zara en Bershka, zag de verkopen in het afgelopen kwartaal minder sterk groeien dan een jaar eerder. Destijds werden de verkopen nog aangejaagd door winkels die weer opengingen na de lockdowns tijdens corona.

De omzet van ’s werelds grootste beursgenoteerde modehuis kwam uit op 8,2 miljard euro, 7 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Toen gingen de verkopen nog met 13 procent omhoog. Inditex, dat ook achter merken als Pull&Bear, Massimo Dutti en Stradivarius zit, behaalde in het afgelopen kwartaal een nettowinst van 1,3 miljard euro. Dit is 11 procent meer dan vorig jaar.

In dezelfde periode vorig jaar meldde het bedrijf een winststijging van 54 procent. Eerder dit jaar protesteerden Spaanse werknemers van Inditex omdat zij niet meeprofiteren van de torenhoge winst en de flinke stijging van het dividend voor aandeelhouders. Ze vroegen onder andere om bonussen.