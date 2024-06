Nike schrapt banen op hoofdkantoor in Hilversum, meldt Bloomberg

Het Amerikaanse sportmerk Nike heeft op het Europese hoofdkantoor in Hilversum banen geschrapt, als onderdeel van een meerjarig kostenbesparingsplan. Dat zeggen bronnen, die persbureau Bloomberg heeft gesproken.

Meer dan 2000 mensen werken op het Hilversumse hoofdkantoor. Het exacte aantal verdwenen banen is nog niet bekend. Nike ontslaat ongeveer 2 procent van zijn wereldwijde personeelsbestand als onderdeel van een plan om 2 miljard dollar (1,8 miljard euro) aan kosten te besparen. Op het wereldwijde Amerikaanse hoofdkantoor in Beaverton zijn ongeveer 750 medewerkers ontslagen. Ook Converse, een dochteronderneming van Nike in Boston, heeft medewerkers ontslagen.

De personeelsinkrimpingen in Noord-Amerika hebben eerder dit jaar in twee fasen plaatsgevonden, terwijl in Europa de banen pas recentelijk zijn geschrapt door verschillen in lokale arbeidswetten.

Nike publiceert geen aparte financiële resultaten voor de Europese markt. Vorig jaar waren Europa, het Midden-Oosten en Afrika goed voor ongeveer 13,4 miljard dollar aan inkomsten voor Nike, ofwel ongeveer 26 procent van de wereldwijde verkopen.