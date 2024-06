NXP bouwt samen met Taiwanees bedrijf chipfabriek in Singapore

De Eindhovense chipfabrikant NXP gaat samen met het Taiwanees bedrijf Vanguard voor 7,8 miljard dollar een chipfabriek in Singapore bouwen. De fabriek moet in 2027 operationeel zijn.

Vanguard, deels eigendom van de Taiwanese chipproducent TSMC, wordt voor 60 procent eigenaar van de fabriek. Het Taiwanese bedrijf investeert in eerste instantie 2,4 miljard dollar in de joint venture, NXP 1,6 miljard. In de fabriek komen 1500 mensen te werken. Vanguard beschikt al over een fabriek in Singapore.

Met de nieuwe vestiging in Singapore komen de bedrijven tegemoet aan de wensen van grote technologiebedrijven die niet te afhankelijk willen worden van productielocaties in landen waar geopolitieke spanningen kunnen ontstaan. Zo zou een escalatie in de verhouding tussen China en de VS de chipproductie in Taiwan, marktleider op het gebied van halfgeleiders, kunnen verstoren.

De keuze voor Singapore is goed nieuws voor de net benoemde premier Lawrence Wong. Ook landen als Vietnam, Thailand en Maleisië doen hun uiterste best om chipmakers te lokken.