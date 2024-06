Oud-werknemer klaagt Meta aan om benadelen Palestijnen

Een oud-medewerker van Meta beschuldigt het moederbedrijf van Facebook en Instagram van vooringenomenheid bij de omgang met berichten over de Gaza-oorlog. De voormalige werknemer klaagt het techbedrijf ook aan voor discriminatie en onterecht ontslag. Hij zegt zijn baan te hebben verloren omdat hij bugs wilde oplossen die Palestijnse berichten op Instagram onderdrukken.

De Palestijns-Amerikaanse oud-medewerker kwam in 2021 bij Meta en werd in februari ontslagen. Hij stelt dat de vooringenomenheid tegen Palestijnen een patroon is bij Meta. Zo zou het bedrijf interne berichten van werknemers over de dood van familieleden in Gaza hebben verwijderd.

Ook zou Meta het gebruik van de emoji van de Palestijnse vlag door werknemers hebben onderzocht. Een soortgelijk onderzoek naar het gebruik van de Israëlische of Oekraïense vlag is er volgens hem niet geweest.