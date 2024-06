Personeel OpenAI bezorgd over risico’s kunstmatige intelligentie

Werknemers van OpenAI hebben een open brief gepubliceerd waarin ze hun zorgen uiten over de snelle ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. Ook willen zij dat er een wet komt die klokkenluiders in de AI-industrie beter beschermt.

De brief is ondertekend door zowel huidige als voormalige werknemers van OpenAI. Aan de AI-technologieën kleven volgens hen “ernstige risico’s” die onderbelicht blijven, omdat bedrijven “momenteel slechts zwakke verplichtingen hebben om deze informatie te delen”. AI-bedrijven hebben volgens de ondertekenaars van de open brief “sterke financiële prikkels om effectief toezicht te vermijden”.

Werknemers zijn nu gebonden aan geheimhoudingsovereenkomsten. De huidige klokkenluidersbescherming is volgens de schrijvers van de brief ontoereikend “omdat die gericht is op illegale activiteiten, terwijl veel van de risico’s waarover we ons zorgen maken nog niet gereguleerd zijn”.