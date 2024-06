VN-baas roept op tot reclameverbod voor fossiele bedrijven

Er moet een reclameverbod komen voor bedrijven die fossiele brandstoffen als kolen, olie en gas gebruiken. Daarvoor pleit secretaris-generaal Antonio Guterres van de Verenigde Naties. Hij deed die uitspraak na publicatie van de recentste cijfers door de Europese klimaatdienst Copernicus. Die meldde woensdag dat het in mei warmer was op de wereld dan ooit eerder gemeten in die maand.

“De Godfathers van de klimaatchaos, de fossiele brandstofindustrie, strijken recordwinsten op en smullen van biljoenen aan door de belastingbetaler gefinancierde subsidies”, zei Guterres in een toespraak. “Ik dring er bij elk land op aan om de reclame van bedrijven die fossiele brandstoffen gebruiken te verbieden”, vulde hij aan. Guterres maakte daarbij de vergelijking met andere zaken die schadelijk zijn voor de gezondheid, zoals tabak.

Guterres uitte verder zijn zorgen over klimaatverandering, waarbij hij een vergelijking maakte met het uitsterven van dinosauriërs. “In het geval van het klimaat zijn wij niet de dinosauriërs. Wij zijn de meteoor. We zijn niet alleen in gevaar. Wij zijn het gevaar.” De secretaris-generaal herhaalde ook zijn oproep om de winsten van de fossiele brandstoffenindustrie te belasten. Daarmee kan volgens Guterres de strijd tegen de opwarming van de aarde worden gefinancierd.