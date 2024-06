15 procent van alle ov-ritten met betaalpas of creditcard

Een jaar na de invoering van het nieuwe ov-betaalsysteem OVpay wordt 15 procent van alle ritten in het openbaar vervoer in Nederland met een betaalpas, creditcard of mobiel betaald. Vooral mensen die incidenteel de bus, metro, tram of trein gebruiken en toeristen maken gebruik van deze betaalmogelijkheid.

Het aandeel dat OVpay gebruikt, ligt hoger als alleen de reizigers die betalen tijdens hun reis worden meegenomen. Als de abonnementhouders niet worden meegeteld, is in 36 procent van de gevallen met een betaalpas ingecheckt, volgens gegevens van OVpay en ov-chipkaartbedrijf Translink.

Later dit jaar wordt ook de ov-pas geïntroduceerd. Het nieuwe systeem vervangt op termijn de huidige ov-chipkaart, waarvan de techniek aan vervanging toe is. De ov-chipkaart blijft voorlopig geldig, maar verdwijnt uiteindelijk.