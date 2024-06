Accountants verwachten ‘bergen werk’ na uitspraak Hoge Raad

Accountants en belastingadviseurs zien “bergen werk” op zich afkomen, na de uitspraak van de Hoge Raad over de spaartaks. Beleggers moeten zelf aantonen wat de afgelopen jaren het werkelijke rendement is geweest op hun investeringen. De netwerkorganisatie voor accountants en belastingadviseurs SRA verwacht dat niet alle belastingplichtigen de daarvoor benodigde gegevens bewaard hebben.

In afwachting van de uitspraak van de Hoge Raad is de Belastingdienst gestopt met het opleggen van het merendeel van de spaartaks over de jaren 2021, 2022 en inmiddels ook 2023. “Er liggen nu circa 1,7 miljoen aangiften klaar,” zegt SRA-bestuurslid Edwin de Witte. “Veel mensen moeten we nu opnieuw aanschrijven, omdat ze moeten aantonen wat de afgelopen jaren hun werkelijke rendement op hun beleggingen was.”

In sommige gevallen is dat heel eenvoudig, volgens De Witte. “Banken houden aandelenportefeuilles keurig bij. Maar voor vastgoed of andere bezittingen kan dat veel lastiger te bewijzen zijn. Het is maar de vraag of iedereen die gegevens over de afgelopen jaren heeft bewaard.”

Wat er met een aangifte gebeurt als de belastingplichtige geen harde bewijzen kan overleggen, is nog onduidelijk, stelt De Witte. “Daarover zullen we met het ministerie van Financiën in gesprek moeten.”

De Witte signaleert nog een probleem voor belastingplichtigen in de uitspraak van de Hoge Raad: “Beleggers moeten nu volgens de hoogste rechter belasting gaan betalen over ongerealiseerd rendement, terwijl ze dat niet altijd liquide beschikbaar hebben.”