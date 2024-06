AEX-index op nieuw record richting rentebesluit ECB

De AEX-index op het Damrak ging donderdag verder omhoog en tikte een nieuw tussentijds recordniveau aan. De beurshandel staat vooral in het teken van het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB). Algemeen wordt verwacht dat de centrale bank later op de dag de rente in de eurozone gaat verlagen met een kwart procentpunt tot 3,75 procent.

Het zal de eerste verlaging zijn sinds 2019. De centrale bank begon vanaf midden 2022 in een recordtempo de rente te verhogen tot het huidige recordniveau van 4 procent om de hoge inflatie te bestrijden. Nu de inflatie onder controle lijkt, hoopt de ECB met de lagere leenkosten het economische herstel in het eurogebied te stimuleren.

De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,4 procent hoger op 922,38 punten. De hoofdindex steeg een dag eerder al 1,9 procent tot een nieuw slotrecord. De MidKap klom 0,8 procent tot 931,19 punten. De beurs in Parijs won 0,4 procent. De DAX in Frankfurt steeg 0,8 procent, ondanks een onverwachte daling van de Duitse fabrieksorders in april. Londen bleef vlak.

De chipsector bleef profiteren van het optimisme rond de sterke vraag naar chips voor kunstmatige intelligentie (AI). ASML (plus 2,1 procent) zette de opmars voort en was opnieuw de sterkste stijger in de AEX. De chipmachinemaker steeg woensdag al bijna 8 procent en haalde luxeconcern LVMH in als het op een na waardevolste bedrijf op de Europese beurzen. Branchegenoot Besi, die donderdag een beleggersdag houdt, won 2 procent en ASMI steeg 1,3 procent.

AI-chipbedrijf Nvidia steeg woensdag in New York al ruim 5 procent en brak voor het eerst door de grens van 3 biljoen dollar aan beurswaarde. Nvidia haalde daarmee Apple in en is nu na Microsoft het waardevolste bedrijf op Wall Street.

Supermarktconcern Ahold Delhaize was de grootste daler in de AEX, met een verlies van 2,5 procent. In de MidKap klom Vopak 1,1 procent. Het tankopslagbedrijf liet weten dat het project met Gasunie voor een terminal op de Maasvlakte voor vloeibare CO2 een nieuwe fase is ingegaan. Ook zijn Shell en TotalEnergies ingestapt in het project. De terminal zal worden verbonden met lege aardgasvelden in de Noordzee om CO2 op te slaan.

Investeringsmaatschappij CVC won 1,1 procent, na koopadviezen van de banken ING, Goldman Sachs, Morgan Stanley en Deutsche Bank.

De euro was 1,0879 dollar waard, tegen 1,0868 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,8 procent duurder op 74,68 dollar. Brentolie kostte 0,7 procent meer op 78,93 dollar per vat.