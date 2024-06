AEX lijkt hoger te openen, focus op rentebesluit ECB

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht donderdag vooral uit naar het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB). Algemeen wordt verwacht dat de centrale bank de rente in de eurozone gaat verlagen met een kwart procentpunt tot 3,75 procent.

Het zal de eerste verlaging zijn sinds 2019. De centrale bank begon vanaf midden 2022 in een recordtempo de rente te verhogen tot het huidige recordniveau van 4 procent om de hoge inflatie te bestrijden. Nu de inflatie onder controle lijkt, hoopt de ECB met de lagere leenkosten het economische herstel in het eurogebied te stimuleren.

Ook op Wall Street nam de hoop toe dat de Federal Reserve later dit jaar begint met het verlagen van de rente. Uit het banenrapport van loonstrookverwerker ADP bleek namelijk dat de werkgelegenheid in de private sector minder hard is gegroeid dan verwacht. Vrijdag verschijnt het officiële banenrapport van de Amerikaanse overheid. Bij tekenen van een afzwakkende arbeidsmarkt zou de Fed mogelijk eerder geneigd zijn de rente te verlagen. In Canada verlaagde de centrale bank woensdag al het rentetarief.

De AEX-index koerst af op een positief begin van de belangrijke ECB-dag. De hoofdindex steeg een dag eerder al 1,9 procent tot een nieuw slotrecord van 918,67 punten, onder aanvoering van ASML. De chipmachinemaker eindigde bijna 8 procent hoger en heeft nu een beurswaarde van 376,6 miljard euro. Daarmee haalde ASML luxeconcern LVMH in als het op een na waardevolste bedrijf op de Europese beurzen.

De Aziatische aandelenmarkten lieten een gemengd beeld zien, ondanks de nieuwe recordstanden van de S&P 500-index en de Nasdaq op Wall Street. De Nikkei in Tokio steeg 0,6 procent, dankzij sterke koerswinsten van de Japanse chipbedrijven. AI-chipbedrijf Nvidia steeg woensdag in New York ruim 5 procent en brak voor het eerst door de grens van 3 biljoen dollar aan beurswaarde. Nvidia haalde daarmee Apple in en is nu na Microsoft het waardevolste bedrijf op de Amerikaanse beurzen.

Investeringsmaatschappij CVC, die in april naar de Amsterdamse beurs ging, zal mogelijk profiteren van positieve analistenrapporten. De banken ING, Goldman Sachs en Morgan Stanley gaven de eigenaar van cosmetica- en parfumerieketen Douglas en het Zwitserse horlogemerk Breitling allemaal een koopadvies.

De euro was 1,0885 dollar waard, tegen 1,0868 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,6 procent duurder op 74,48 dollar. Brentolie kostte 0,4 procent meer op 78,73 dollar per vat.