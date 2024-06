Bloomberg: Israël riskeert beperking steenkoolexporteur Colombia

Colombia gaat de leveringen van steenkool aan Israël mogelijk beperken om de oorlog in Gaza. Dat meldt Bloomberg op basis van een ingewijde en een overheidsdocument dat in handen is van het persbureau. Israël ontvangt op dit moment nog het grootste deel van zijn steenkolen uit Colombia.

In het overheidsdocument doet het Colombiaanse ministerie van Handel de oproep om de handel in de brandstof in te dammen om “het gewapende conflict te helpen beëindigen”. De beperkingen zouden van kracht moeten blijven tot de oorlog in Gaza is beëindigd. Het Zuid-Amerikaanse land verkocht Israël vorig jaar voor ongeveer 450 miljoen dollar aan de fossiele brandstof.

De afgelopen maanden zijn de betrekkingen tussen Colombia en Israël verslechterd. Zo heeft de Colombiaanse president Gustavo Petro de oorlog in Gaza bestempeld als een genocide Premier Benjamin Netanyahu van Israël zei op zijn beurt dat Petro een “antisemitische aanhanger van Hamas” was. De beide landen hebben in mei hun diplomatieke banden verbroken.