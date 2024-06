Bond van Belastingbetalers blij met uitspraak Hoge Raad

De Bond voor Belastingbetalers is blij dat de Hoge Raad een streep haalt door de herstelwet voor beleggers die te veel belasting hebben betaald. “Dit is een fantastisch resultaat voor de Nederlandse belastingbetaler”, zegt voorzitter Jurgen de Vries.

De huidige vermogensrendementsheffing in box-3, oftewel de spaartaks, “schendt nog steeds het verdragsrechtelijke discriminatieverbod en het eigendomsgrondrecht”, aldus de Hoge Raad. Dat is volgens De Vries goed nieuws voor de ruim twee miljoen Nederlanders die met de heffing te maken hebben. “Hun rechten zijn veiliggesteld”, zegt De Vries.

De Bond voor Belastingbetalers procedeert al tien jaar tegen de spaartaks. De Hoge Raad oordeelde al in 2021 dat de heffing onrechtmatig was, omdat er bij de berekening gebruik werd gemaakt van geschatte rendementen in plaats van werkelijke inkomsten. De huidige uitspraak bevestigt dat nog eens.

In afwachting van de uitspraak van de Hoge Raad is de Belastingdienst tot nader order gestopt met het opleggen van de spaartaks over de jaren 2021, 2022 en inmiddels ook 2023. De uitspraak betekent dat de overheid miljarden aan belastinginkomsten zal mislopen. De Vries: “Er ligt een enorme stapel aangiften die nu afgehandeld moeten worden. De Belastingdienst krijgt een enorme hoeveelheid werk erbij. Maar de belastingplichtigen moeten ook zelf aan de slag. Zij moeten kunnen aantonen wat hun werkelijke rendement is geweest.”