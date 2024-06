DNB verstuurt nieuwsbericht over renteverlaging te vroeg

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft per mail een nieuwsbericht over de renteverlaging van de Europese Centrale Bank (ECB) eerder verstuurd dan dat de renteverlaging bekend werd gemaakt. Iets meer dan tien minuten voor de officiële bekendmaking van het rentebesluit ontving persbureau ANP een mail van DNB met een link naar het nieuwsbericht getiteld “Vier vragen over de renteverlaging”.

DNB zegt het bericht per ongeluk te hebben gepubliceerd. “Wij hebben dit bericht zo snel mogelijk van onze website verwijderd”, reageert de bank. DNB gaat naar eigen zeggen onderzoeken hoe dit heeft kunnen gebeuren.

De ECB heeft het belangrijkste rentetarief in de eurozone voor het eerst sinds september 2019 verlaagd. De rente werd met een kwart procentpunt teruggeschroefd tot 3,75 procent.