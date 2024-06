ECB gaat rente voor het eerst sinds 2019 verlagen

De Europese Centrale Bank (ECB) gaat donderdag de rente in de eurozone vrijwel zeker verlagen. Het zal de eerste verlaging zijn sinds 2019. De centrale bank begon vanaf midden 2022 in een recordtempo de rente te verhogen tot het huidige recordniveau van 4 procent, om de hoge inflatie te bestrijden. Na de laatste renteverhoging van september vorig jaar, hield de ECB de leenkosten vijf keer op rij onveranderd.

In september 2019 ging de rente voor het laatst omlaag, van min 0,4 procent naar min 0,5 procent. In juli 2022 startte de ECB met het opschroeven van de rente en werd een einde gemaakt aan een periode van acht jaar van negatieve rente in het eurogebied. Economen verwachten dat de ECB de rente nu met een kwart procentpunt zal verlagen naar 3,75 procent. Met de lagere leenkosten hoopt de ECB het economische herstel in het eurogebied te stimuleren.

Hoewel de inflatie in de eurozone nog altijd boven de ECB-doelstelling van 2 procent ligt, liet centralebankpresident Christine Lagarde onlangs weten er vertrouwen in te hebben dat de inflatie in de eurozone onder controle is. Lagarde gaf daarmee aan dat een eerste renteverlaging bij de vergadering op donderdag waarschijnlijk is.

Of de rente in de komende maanden verder omlaag gaat, is echter onzeker. Vorige week werd bekendgemaakt dat de inflatie in de eurozone in mei weer wat is opgelopen tot 2,6 procent. Bij de persconferentie die Lagarde later op de dag houdt zal dan ook vooral worden gelet op hints over toekomstige rentestappen.

Met de rentestap loopt de ECB ook voor op de Amerikaanse Federal Reserve bij het laten vieren van de teugels. Door de hardnekkige inflatie in de Verenigde Staten lijkt de Fed pas na de zomer de rente te verlagen. Dat kan leiden tot een zwakkere euro ten opzichte van de dollar. Lagarde onderstreepte bij het vorige rentebesluit in april al dat de ECB eigen keuzes maakt. “We zijn data-afhankelijk, niet Fed-afhankelijk.”