ECB verhoogt groeiraming economie eurozone in 2024

De Europese Centrale Bank (ECB) verwacht dat de economie van de eurozone dit jaar sterker zal groeien dan eerder gedacht. De centrale bank in Frankfurt rekent nu voor 2024 op een groei van 0,9 procent. In maart werd nog een plus van 0,6 procent voorspeld.

Voor 2025 voorziet de ECB nu een groei van 1,4 procent, wat juist weer wat zwakker is dan eerder gedacht. Dat was in maart namelijk nog 1,5 procent. In 2026 zou de economie van het eurogebied dan met 1,6 procent vooruit moeten gaan, wat gelijk is aan de eerdere prognose.

De ECB stelde wel de inflatieverwachting voor dit jaar naar boven bij. Die is nu 2,5 procent, tegen 2,3 procent in maart. Voor 2025 en 2026 verwacht de ECB respectievelijk een inflatie van 2,2 en 1,9 procent. De centrale bank heeft een doelstelling voor de inflatie van 2 procent.