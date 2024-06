ECB verlaagt voor het eerst sinds 2019 rente in eurozone

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft het belangrijkste rentetarief in de eurozone voor het eerst sinds september 2019 verlaagd. De beleidsbepalers van de centrale bank in Frankfurt besloten donderdag om de rente met een kwart procentpunt terug te schroeven tot 3,75 procent. Dat besluit was conform de verwachting van economen. Met de lagere leenkosten hoopt de ECB het economisch herstel in het eurogebied te stimuleren.

Bij een lagere rente van de ECB wordt het voor banken goedkoper om geld te lenen en zullen zij de rente voor het geld dat zij uitlenen aan consumenten, bedrijven en overheden verlagen. Ook de hypotheekrentes zullen dalen. Vooral mensen met een variabele hypotheekrente en mensen die een hypotheek afsluiten zullen dat als eerste merken. Verder zullen financieringskosten voor bedrijfsinvesteringen dalen. Sparen wordt daarentegen minder aantrekkelijk.