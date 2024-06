Europese beurzen eindigen hoger na renteverlaging ECB

De aandelenbeurzen in Europa zijn donderdag met winsten de handel uitgegaan na het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB). De leenkosten in het eurogebied gingen zoals alom verwacht met een kwart procentpunt omlaag. Welke stappen de ECB dit jaar verder zet, wilde centralebankpresident Christine Lagarde niet kwijt in haar persconferentie.

De AEX-index in Amsterdam eindigde 0,5 procent hoger op een nieuwe recordstand van 923,36 punten. Chipbedrijven ASML en Besi zaten bij de sterkste stijgers. Ook financieel dienstverleners als ING, ABN AMRO en verzekeraars NN en ASR eindigden hoger.

Elders in Europa boekten de belangrijkste graadmeters van de aandelenbeurzen ook terreinwinst. Tegelijkertijd daalden Europese staatsobligaties in waarde, wat betekent dat het rendement op die schuldpapieren stijgt. De euro won zo’n 0,2 procent ten opzichte van de dollar en was 1,0886 dollar waard.

De ECB begon medio 2022 met een historische reeks renteverhogingen om de sterk opgelopen inflatie in te dammen. Op de financiële markten werd lang uitgekeken naar de eerste verlaging van de leenkosten. Maar tegenover die stap staan wel nieuwe prognoses waaruit blijkt dat de ECB dit jaar een hogere inflatie verwacht dan de centrale bank in maart voorspelde.

Chipmachinemaker ASML (plus 1,5 procent) profiteerde van een nieuw analistenrapport van Bank of America. Kenners van de bank verhoogden het koersdoel van het bedrijf uit Veldhoven, dat sinds woensdag het op een na waardevolste bedrijf op de Europese beurzen is.

Just Eat Takeaway was ook in het nieuws. De Amerikaanse dochteronderneming van de maaltijdbezorger kondigde een samenwerking aan met koffieketen Starbucks. Het aandeel eindigde 0,6 procent lager.

In de MidKap klom Vopak 0,4 procent. Het tankopslagbedrijf liet weten dat het project met Gasunie voor een terminal op de Maasvlakte voor vloeibare CO2 een nieuwe fase is ingegaan. Ook zijn Shell en TotalEnergies ingestapt in het project. De terminal zal worden verbonden met lege aardgasvelden in de Noordzee om CO2 op te slaan.

Investeringsmaatschappij CVC verloor ruim 3 procent. Eerder stond het aandeel nog op winst na koopadviezen van de banken ING, Goldman Sachs, Morgan Stanley en Deutsche Bank.

Een vat Amerikaanse olie werd 1,7 procent duurder op 75,36 dollar per vat. Brentolie steeg ook 1,7 procent in prijs tot 79,72 dollar per vat.