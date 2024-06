Griekse banken mogen voor eerst sinds 2008 weer dividend uitkeren

Griekse banken mogen voor het eerst sinds de schuldencrisis van 2008 weer dividend uitkeren aan de aandeelhouders. De Europese Centrale Bank (ECB) geeft daar toestemming voor. Grote Griekse banken hadden daarom gevraagd.

Door de schuldencrisis kwamen de Griekse overheid en de bankensector in het land in grote financiële problemen en moesten ze gered worden met Europese steun. Door die steun werd het de banken verboden geld uit te keren aan de aandeelhouders. Maar nu worden de banken als voldoende financieel gezond beschouwd dat winstuitkeringen weer toegestaan worden door de ECB.

De Griekse bank Alpha Services and Holdings zegt nu 122 miljoen uit te gaan keren over de winst van 2023. Het gaat dan voor de helft in de vorm van cashdividend en de andere helft door het inkopen van eigen aandelen. De topman van de bank zegt dat daarmee definitief wordt teruggekeerd naar normaliteit sinds het uitbreken van de financiële crisis.

Piraeus Financial Holdings en Eurobank Ergasias Services and Holdings hebben gezegd ook toestemming gekregen te hebben om aandeelhouders te belonen. Piraeus gaat nu 79 miljoen euro aan contant dividend uitkeren en Eurobank verdeelt 342 miljoen euro onder de aandeelhouders. National Bank of Greece komt naar verwachting later op de dag met een verklaring over dividend.

De uitbetalingen moeten nog wel worden goedgekeurd door de aandeelhouders van de banken. Die aandeelhoudersvergaderingen zouden in de zomer plaats moeten vinden.