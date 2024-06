IEA: investeringen in schone energie fors hoger dan in fossiel

De wereldwijde investeringen in technologieën en infrastructuur voor schone energie bereiken dit jaar naar verwachting 2 biljoen dollar (1,8 biljoen euro), fors meer dan de investeringen in fossiele brandstoffen. Dit staat in een rapport van het Internationaal Energieagentschap (IEA).

De totale investeringen in energie komen dit jaar naar verwachting voor het eerst uit op meer dan 3 biljoen dollar. Daarvan gaat dus ongeveer 2 biljoen naar schone technologieën, zoals hernieuwbare energie, elektrische auto’s, kernenergie, brandstoffen met lage emissies en warmtepompen. De rest van de investeringen gaat naar gas, olie en steenkool.

“Voor elke dollar die vandaag naar fossiele brandstoffen gaat, wordt bijna twee dollar geïnvesteerd in schone energie”, zegt Fatih Birol, directeur van IEA. “De stijging van de uitgaven voor schone energie is gebaseerd op sterke economische factoren, voortdurende kostenverlagingen en overwegingen van energiezekerheid”, voegde hij eraan toe.

China is in 2024 naar verwachting de grootste investeerder in schone energie, met een geschatte 675 miljard dollar. Het land ziet vooral een sterke binnenlandse vraag naar zonne-energie, lithiumbatterijen en elektrische voertuigen. De Europese investeringen in schone energie komen naar verwachting uit op 370 miljard euro, die van de Verenigde Staten op 315 miljard dollar.

IEA stelt ook vast dat de wereldwijde investeringen in het winnen van olie en gas dit naar verwachting met 7 procent zal stijgen tot 570 miljard euro. Die stijging is gelijk aan vorig jaar.