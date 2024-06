Klachten over nieuwe privacyregels Meta bij training AI-modellen

Meta, het moederbedrijf van Facebook, Instagram en WhatsApp, wil persoonlijke berichten, privéafbeeldingen of online trackinggegevens die jaren oud zijn, gebruiken om modellen voor kunstmatige intelligentie te trainen. Dat zou blijken uit recente wijzigingen in het privacybeleid van Meta, die op 26 juni van kracht worden. Actiegroep NOYB (None Of Your Business) heeft hierover elf klachten ingediend bij de privacywaakhonden van de Europese Unie.

NOYB heeft de toezichthouders in Nederland, België, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Griekenland, Italië, Ierland, Noorwegen, Polen en Spanje gevraagd een spoedprocedure tegen Meta te beginnen om de op handen zijnde veranderingen. De EU kan bedrijven boetes opleggen tot 4 procent van hun totale wereldwijde omzet bij schending van de privacyregels.

Meta stelt een “legitiem belang” te hebben voor het gebruik van persoonlijke gegevens bij het trainen en ontwikkelen van AI-modellen. Volgens NOYB-oprichter Max Schrems heeft het Europees Hof van Justitie in 2021 al vastgesteld dat dit niet zo is. “Het lijkt erop dat Meta opnieuw schaamteloos de uitspraken van het hof negeert”.